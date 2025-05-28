■第26回アジア陸上競技選手権大会2日目（日本時間28日、韓国・クミ）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子110mハードルの日本記録保持者・村竹ラシッド（23、JAL）が予選で13秒33（+0.4）をマークし、翌日行われる準決勝へ進んだ。2レーンの村竹は序盤からリードを奪い、最後は流す余裕を見せ、1着でフィニッシュした。村竹は昨年のパリ五輪では日本人初の5位入賞を果たし、今年4月のダイヤモンドリーグ