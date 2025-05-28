[２７日 ロイター] - ケネディ米厚生長官とアルゼンチンのルゴネス保健相は２７日、共同声明で世界保健機関（ＷＨＯ）を激しく非難し、ＷＨＯからの脱退を改めて強調した。両氏はＷＨＯの新型コロナウイルスのパンデミック（世界的流行）対応を批判し、「世界的な信頼を損なう構造的・運営上の欠点があり、世界の保健分野における独立した科学的根拠に基づくリーダーシップが緊急に必要であることが浮き彫りになった」と述べた