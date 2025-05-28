[ブリュッセル ２７日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）加盟国は２７日にブリュッセルで開いた会合で、欧州委員会が３月に提案した１５００億ユーロ（１７０７億ドル）のＥＵ武器基金の創設計画を承認した。ロシアが数年以内に攻撃に踏み切ったり、米国が欧州の安全保障への関与を後退させることへの不安の高まりが背景。「欧州安全保障行動（ＳＡＦＥ）」という枠組みを作り、ＥＵが共同で借り入れを行って共同防衛プロジェクト