ドジャースの大谷翔平投手（３０）は２７日（日本時間２８日）に敵地クリーブランドでのガーディアンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４回に３試合連続の一発となる２０号２ランを放ち、５年連続でシーズン２０本塁打をマーク。両リーグ２０号一番乗りとなった。３打数１安打２打点、２得点だった。打率２割９分６厘。チームは９―５で勝ち、２連勝。勢いが止まらない。プログレッシブ・フィールドのファンが前日に続き騒然