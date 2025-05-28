◆米大リーグオリオールズ４―７カージナルス（２７日・米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）カージナルスの「１番・左翼」に２０２３年ＷＢＣ日本代表のラーズ・ヌートバー外野手が入り、敵地のオリオールズ戦でオリオールズの菅野智之投手から右前安打に２ラン本塁打を放った。１回にカットボールを右前安打し先制のホームインしたヌートバーは２回１死一塁から内角のカッターを強振。打球は３６度の角度で右