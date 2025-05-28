◆米大リーグオリオールズ４―７カージナルス（２７日・米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）３試合ぶりの５勝目を狙うオリオールズの菅野智之投手が２７日（日本時間２８日）、本拠地でのカージナルス戦に先発。カージナルスの「１番・左翼」に入ったラーズ・ヌートバー外に２ラン含め３打数２安打２得点２打点と一人にやられたが、５回裏にオハーンが逆転３ランを放って４―３として勝利投手の権利を得た。しか