公益社団法人北海道農産基金協会は、北海道各地の菓子店などをめぐる「北海道豆スタンプラリー2025」を5月30日(金)より開催します。 北海道豆スタンプラリー2025 開催期間：令和7年5月30日(金)〜12月21日(日)参加店舗：道内90店舗〈主催〉公益社団法人北海道農産基金協会〈協力〉北海道菓子工業組合、全国和菓子協会北海道支部、北海道銘産菓子協会 公益社団法人北海道農産基金協会は、北海道各地の菓子店な
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