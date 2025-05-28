アメリカ企業SpaceX（スペースX）は日本時間2025年5月28日、同社が開発中の新型ロケット「Starship（スターシップ）」による第9回飛行試験を実施しました。ブースター初の再使用宇宙船は軌道到達後に姿勢制御を喪失初めて再使用された1段目の大型ロケット「Super Heavy（スーパーヘビー）」と、2段目のStarship宇宙船はどちらも予定されていた上昇燃焼を終了。Starship宇宙船は2024年11月の第6回飛行試験以来となる軌道到達に成