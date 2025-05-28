「ニセコ・ジャズ・フェスティバル」が、2025年も7月18日から20日までの3日間、再び高級ホテル「雪ニセコ(Setsu Niseko)」を舞台に開催されます。 ニセコ・ジャズ・フェスティバル 「ニセコ・ジャズ・フェスティバル」が、2025年も7月18日から20日までの3日間、再び高級ホテル「雪ニセコ(Setsu Niseko)」を舞台に開催。今夏も、世界トップレベルのジャズアーティストたちが集い、音楽と大自然、そして人々が織りな