学情がしっかり。２７日の取引終了後、高卒・第２新卒の就職・転職を支援する「Ｒｅ就活ユース」を同日付でローンチしたと発表しており、好材料視されている。 「Ｒｅ就活ユース」は、１０代から２０代前半の高卒者を中心とした高卒・第２新卒の転職希望者と企業のマッチングを実現する就職・転職サイト。同社では「Ｒｅ就活」の知名度やブランド力を生かしたサービス展開を通じて、売り上げ成長を