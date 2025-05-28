レオパレス２１が急落している。同社は２７日の取引終了後、取得総数１億３７０７万２８０３株（発行済み株式総数の４１．６１％に相当）、取得総額７１５億５２００万円を上限に、１株５２２円で自社株ＴＯＢ（公開買い付け）を実施すると発表した。買付期間は５月２８日から６月２４日まで。また、自己新株予約権を総額１００億５３８万円で取得する。米投資ファンドのフォートレス・インベストメント・グループの