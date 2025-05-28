ニデックが４日続伸している。２７日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好材料視されている。上限を１３００万株（発行済み株数の１．１３％）、または３５０億円としており、取得期間は５月２８日から来年５月２７日まで。中長期的な成長投資資金や現状のキャッシュポジション、株価水準、総還元額の状況などを考慮して、総還元性向５０％も視野に入れ実施するとしている。 出所：MINKABU PRESS