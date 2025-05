AppleはiPhone・iPad・Macユーザー向けにゲームに特化したソーシャルネットワーク「Game Center」を展開しています。そんなGame Centerが、Xbox風のゲームアプリに置き換わる予定であるとBloombergが報じました。Apple to Debut Dedicated Gaming App Within Days of Switch 2’s Arrival - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-27/apple-to-debut-dedicated-gaming-app-within-days-of-switch-2-s-arrivalA