Filter Frame for 100x100mm Red for HT100 IV ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIの100mm幅フィルターホルダー「HT100 IVシステム」対応のフィルターフレームに、新色のレッドを追加し、5月26日（月）に発売した。 100×100mmもしくは、100×150mmの角型フィルターを、「HT100 IVシステム」に装着するためのフィルターフレーム。 価格は、100×100mmサイズが4