【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ミセス出演のYouTube Premium新CMは5月28日よりオンエア！ Mrs. GREEN APPLEが、5月28日から開始されるYouTube Premiumの新キャンペーン「好き、をずっとそばに。」のTVCMおよびWEBCMに出演することが発表された。 YouTubeカラーの赤色の衣装を纏ったミセスの3人が、YouTubeの画面から飛び出して「クスシキ」を演奏するシーンのインパクトはCMならでは。CMは全4タ