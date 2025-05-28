¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ËÀä»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¾Ð´é¤ÈÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤ÃæÀî¥¢¥Êº£Ç¯3·î¤ÇNHK¤òÂà¶É¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæÀî¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§Ã£¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤Ø¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤¿¤Î¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ...¤ß¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¸¡¼¥ó¥º