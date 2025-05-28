◆米大リーグガーディアンズ５―９ドジャース（２７日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２７日（日本時間２８日）、敵地・ガーディアンズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、今季２度目の３戦連続本塁打となる２０号２ランを放つなど、３打数１安打１打点、２四球でチームの２連勝に貢献した。３戦連発、５月１３発目、自己最速の２０号と勢いに乗る大谷につい