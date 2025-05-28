韓国ガールズグループａｅｓｐａ（エスパ）のカリナがインスタグラムに赤色の数字２がプリントされたジャンバーを着て撮影した写真を投稿して政治色問題に巻き込まれるとすぐに削除した。カリナは２７日、自身のインスタグラムにバラの絵文字と一緒に日本で撮影した写真を投稿した。写真の中で、カリナは赤色で数字「２」がプリントされた黒基調のジャンバーを着ていた。該当の掲示物はオンライン掲示板に「カリナの近況」というタ