力石政法VSヌニェスボクシングのIBF世界スーパーフェザー級（58.97キロ以下）王座決定戦12回戦の当日計量が28日、試合会場の神奈川・横浜BUNTAIで行われた。当日計量は前日計量から10ポンド（約4.53キロ）増となる63.5キロがリミット。同級3位・力石政法（大橋）が63.1キロ、同級1位エドアルド・ヌニェス（メキシコ）は63.3キロで一発パスした。興行はNTTドコモの映像配信サービス「Leminoプレミアム」で有料生配信。戦績は30歳