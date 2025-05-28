エジプト南部ルクソール地域の「ドラ・アブ・アルナガ・ネクロポリス（ＤｒａＡｂｕａｌ−Ｎａｇａｎｅｃｒｏｐｏｌｉｓ）」（古代共同墓地）で新王国時代（紀元前１５５０〜１０７７年）に造成されたと推定される古代の墓３基が新たに発見された。エジプト観光遺物省は２６日（現地時間）、このように発表しながら、墓に刻まれた文字を解読した結果、この墓が当代の高級人物である点が確認されたと説明した。当局によると、