【AWE USA 2025】 6月10日～6月12日 開催 開催場所：カリフォルニア・ロングビーチ KDDIは、アメリカ・カリフォルニア州ロングビーチで6月10日より6月12日まで開催される「AWE USA 2025」のQualcomm Technologiesブースにて、超広視野角で複数人が同時に体験できるARデバイスをカプコンとともに出展する。 本デバイスは、2025年日本国際博覧会（大阪・