ファミリーマートとメルカリは5月27日より、「ファミマのファミロッカーでメルカリ発送キャンペーン」を、ファミロッカーを設置している東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県のファミリーマート店舗で実施する。ファミマのファミロッカーでメルカリ発送キャンペーン○総額1,500万円分のポイントが当たるキャンペーン期間は5月27日〜6月16日までであり、期間中にメルカリアプリ内のキャンペーンサイトにてエントリーを行い、ファミロッ