■ノーベル賞社員を出した創業150周年の島津製作所の「新商品」京都の島津製作所が今年3月末に創業150周年を迎えた。同社は主に分析計測機器を手がけ、連結売上高5390億円（2025年3月期）、グループ社員数1万4481人を擁するグローバル企業である。2002年には社員の田中耕一氏（現エグゼクティブ・リサーチフェロー）がノーベル化学賞を受賞し、一躍注目を浴びた。蓄電池やレントゲン機器などを生み出した創業者のアントレプレナー