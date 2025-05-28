¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬7·î¤ËÈÎÇäÍ½Äê¤Î¿·¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¼ò°æÀ¯¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö»îÃå¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ø°ì½Ö¤ÇÎø¤ËÍî¤Á¤¿¡Ù¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¶Ã¤¯¤Ù¤­¤Ï¡¢1g¤òºï¤ê½Ð¤¹ÅØÎÏ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¾×·â¤Î·Ú¤µ¤äÃÆÎÏÀ­¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²Á³Ê¡£¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Ï8Ëü2500±ß¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¾ÃÍ°Ê²¼¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢£¥Ê¥¤¥­¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤òÎ¿²ï¡Ä¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬¡ÈÄ¶¶¯ÎÏ¥â¥Ç¥ë¡É¤òÅê²¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤ÎÂ­¸µ¤ò¤á¤°¤ë