とちぎテレビ 鹿沼市の高校で、食料の生産について学ぶ生徒たちが、宇都宮大学が開発したコメの栽培、研究に取り組むため２７日、学校の水田で田植えを行いました。 宇都宮大学で開発されたコメ「ゆうだい２１」の田植えを行ったのは鹿沼南高校食料生産科の作物分会の３年生１２人です。 鹿沼南高校では３年前から、「ゆうだい２１」の質の高い栽培技術の確立を目的に、授業の一環として宇都宮大学と共同で、技術やデ&#125