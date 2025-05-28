コメンテーターの玉川徹氏が２８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書を作った元県幹部の私的情報を、井ノ本知明元総務部長が県議らに見せたとされる問題について言及した。県の第三者委員会は２７日、調査報告書を公表、井ノ本氏が県議３人に漏えいしたと認定し「知事や元副知事の指示で、県議会一部会派への根回しの趣旨で漏洩を行った可能性が高い