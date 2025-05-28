現在、桜島は噴火警戒レベル３（入山規制）です。桜島で噴火が発生した場合には、２８日０９時から１２時までと、２８日２１時から２４時までは、火口から西の鹿児島市街地方向に降灰が予想されます。時間帯ごとの降灰予報は画像で掲載しています。 ２８日９時から２９日３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。 （時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の