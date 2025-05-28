【週刊少年マガジン 2025年26号】 5月28日 発売 価格：400円 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2025年26号」を本日5月28日に発売した。価格は400円。表紙と8ページの巻頭グラビアを日向坂46の金村美玖さんが飾る。 巻頭カラーには、「アホガール」、「カノジョも彼女」のヒロユキ氏による新連載「ドリーム☆ジャンボ☆ガール」が登場。金