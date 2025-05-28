◇インターリーグドジャース9―5ガーディアンズ（2025年5月27日クリーブランド）ドジャースの大谷翔平投手（30）は27日（日本時間28日）、敵地でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で2ランを放ち、5年連続20本塁打をマークした。6度目の20号到達は、日本選手では並んでいた松井秀喜を抜いて最多とした。3戦連発は今季2度目となった。安打は2ランの1本のみだったが、チームは9―5で勝利して2カードぶりの