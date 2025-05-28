白昼に路上で声をかけ、車に連れ込んだ「かわいいね」78歳の男は女子高生にこう声をかけて、白昼堂々連れ去ったという。「埼玉県警草加署は5月14日、無職の男（78）をわいせつ目的略取と不同意性交等未遂の疑いで逮捕しました。男は５月11日午後２時ごろ、草加市内の路上で女子高生の腕をつかんで自らが運転する軽自動車に連れ込み、約20分間にわたって性的暴行を加えようとした疑いがもたれています。女子高生が激しく抵抗したた