Bリーグチャンピオンシップ決勝第3戦バスケットボールBリーグのチャンピオンシップ（CS）決勝第3戦が27日、神奈川・横浜アリーナで行われ、琉球ゴールデンキングス（西地区1位）が宇都宮ブレックス（東地区1位）に71-73で惜敗。2季ぶり2度目の優勝にあと一歩届かなかった。史上初の天皇杯との2冠達成はならず。それでも、チームの成長に桶谷大ヘッドコーチ（HC）は確かな手応えを感じていた。指揮官の表情は清々しかった。準優