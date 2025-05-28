●トランプ米大統領がUSスチール買収を容認！？トランプ米大統領が23日、日本製鉄によるUSスチールの買収を容認する意向を示した。自身のSNSで、「7万人の雇用を創出し、米国に140億ドルの経済効果をもたらす」と投稿。これを受けて、USスチールの株は21%急騰し、日鉄株は前営業日比一時7%上昇するなど、マーケットから好感された。【こちらも】米国債格下げが株式市場に与える影響は?この買収劇に際しては、全米鉄鋼労組（USW