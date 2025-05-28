日本相撲協会は２８日、東京・両国国技館で大相撲名古屋場所（７月１３日初日・ＩＧアリーナ）の番付編成会議を開き、十両昇進力士を決めた。再十両は夏場所幕下優勝の大辻（高田川）と荒篤山（荒汐）の２人。新十両昇進者はなし。