大谷が3戦連発の20号、調子を上げてきた(C)Getty Imagesドジャース・大谷翔平は現地27日（日本時間28日）、敵地で行われたガーディアンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第3打席で3試合連続となる今季20号をマーク、エンゼルス時代の2021年から5年連続となる20号に到達した。【動画】大谷翔平が20号アーチ！逆方向へ豪快に運んだシーン2−0で迎えた4回二死一塁の第3打席。相手先発右腕タナー・バイビーの甘く入ったカットボ