[２８日 ロイター] - ロシアの防空部隊は、首都モスクワに向かっていたドローン（無人機）を含め、３時間の間にウクライナのドローン１１２機を破壊・迎撃した。当局者が２８日未明に明らかにした。ロシア国防省は、モスクワ時間午後９時から午前０時の間にウクライナ国境のブリャンスク地方上空で５９機のドローンが撃墜され、残りのドローンは５つの異なる地域上空で迎撃されたと、メッセージアプリのテレグラムに投稿した。