俳優の浅田美代子が２８日、ＮＨＫ「あさイチ」に生出演。朝ドラ受けを行い、嵩（北村匠海）のはっきりしない態度に地団駄を踏んだ。この日の「あんぱん」では、嵩は次郎（中島歩）と朝田家の前で鉢合わせ。ここで嵩は初めてのぶ（今田美桜）と次郎が結婚することを知る。結局自分の思いは全く伝えられないまま、嵩は帰京。下宿先ではこたつの中に入ったまま動こうともしない。見かねた健ちゃん（高橋文哉）が「せからしか！