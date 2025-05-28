バイオリニストの高嶋ちさ子（56）が27日、Instagramを更新。91歳の父・弘之さんの“迷惑行為”に激怒するLINEを公開した。【映像】ダウン症の姉・未知子さんとのLINEや家族ショットこれまでにもInstagramで、家族との日常を発信してきた高嶋。弘之さんの91歳の誕生日をお祝いした際の家族ショットや、「良いわけねぇだろ」と毒舌にコメントした、ダウン症の姉・みっちゃんこと未知子とのLINEなどを公開してきた。父親への激怒