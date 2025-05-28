俳優の小泉今日子と中井貴一とW主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』（毎週月曜後9：00）の公式SNSが28日までに更新。作中でも描かれた豪華女子会のオフショットを公開した。【写真】豪華過ぎる女子会…『最後から二番目の恋』主要キャストが勢ぞろいのオフショット本作は、不器用な人生を、それでもハッピーに生き抜く大人たちのロマンチック＆ホームコメディ。2012年1月に第1期の連続ドラマ『