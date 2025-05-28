5月27日、Bリーグの年間王者を決める「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2024-25」GAME3が横浜アリーナで行われ、宇都宮ブレックス（東地区1位）が73－71で琉球ゴールデンキングス（西地区1位）に勝利。エースのD.J・ニュービルがファイナル賞とチャンピオンシップMVPをダブル受賞する活躍で、3年ぶり3度目となるリーグ優勝に貢献した。 1勝1敗で迎えた第3戦は我慢を強いら