¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤¬2024Ç¯¼óÅÔ·÷¤Î¡Ö¿·ÃÛÊ¬¾ù°ì¸Í·ú¤Æ·ÀÌó¼ÔÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¿·ÃÛÊ¬¾ù°ì¸Í·ú¤Æ¤ò·ÀÌó¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹ØÆþÊª·ï¤ä¹ØÆþ¹ÔÆ°¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¹ØÆþ²Á³Ê¤ä¹­¤µ¡¢±Ø¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Î»ñ¶â·×²è¤Ê¤É¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡Úº£½µ¤Î½»³è¥È¥Ô¥Ã¥¯¡Û¡Ö2024Ç¯¼óÅÔ·÷ ¿·ÃÛÊ¬¾ù°ì¸Í·ú¤Æ·ÀÌó¼ÔÆ°¸þÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¡¿¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤Æ¤ÎÊ¿¶Ñ¹ØÆþ²Á³Ê¤Ï4844Ëü±ß¤Ç¡¢Ä´ºº³«»Ï