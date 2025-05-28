ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京は6月1日〜8月29日、館内のレストラン『現代里山料理 ZEN HOUSE』にて、夏の"氷菓子"(かき氷)を販売する。提供時間は15:00〜17:00 (最終入店16:30) 。花桃露(はなとうろう)「花桃露(はなとうろう)」(1,950円)は、かき氷専門店『氷舎 ママトコ』オーナーで、"かき氷の女王"と称される原田麻子氏がプロデュースした毎年人気のかき氷。トップにはみずみずしい白桃のコンポートをあしらい、中心には