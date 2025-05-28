事件現場に手向けられた花＝28日午前8時38分、川崎市多摩区川崎市多摩区で2019年、登校中にスクールバスを待っていた私立カリタス小の児童らが襲われ、2人が死亡、18人が負傷した事件は28日、発生から6年となった。現場では、犠牲者を悼む近隣住人らの姿があった。近くに住む岩崎由紀子さん（54）は、事件が起きた午前7時40分ごろに訪れ「安心して眠ってほしいという気持ちで祈った」と手を合わせた。東京都北区の丸茂豊さん（