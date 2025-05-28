日本相撲協会は２８日、東京・両国国技館で大相撲名古屋場所（７月１３日初日・ＩＧアリーナ）の番付編成会議と臨時理事会を開き、大の里（二所ノ関）の第７５代横綱昇進を満場一致で承認。正式に第７５代横綱が誕生した。初土俵から所要１３場所での横綱昇進は昭和以降で最速。日本出身の横綱誕生は、大の里の師匠で２０１７年初場所後に昇進した稀勢の里（現二所ノ関親方）以来で８年ぶりとなる。◇横綱とは▽由来諸説あ