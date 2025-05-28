SNSでバズる鉄板ネタのひとつが、料理の失敗画像。うまくいった状態からかけ離れているほど笑いを誘うものですが、Xユーザー・ヤミラさんの投稿にも、9万件を超えるいいねが付くなど、大反響が寄せられました。この日、ヤミラさんが作っていたのは、かわいいクマのパウンドケーキ。焼くとふっくら仕上がるはずですが……その出来栄えはまるまると肉付きの良い力士のように。かろうじて顔が見えている点もポイントです。【その