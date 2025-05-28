メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県犬山市の入鹿池に自衛隊機が墜落した事故について防衛省は27日、自治体などを対象とした説明会を開き、水質調査などについて報告しました。 防衛省は27日夜、愛知県や犬山市のほか、捜索活動で影響が出た博物館明治村や入鹿池のボート組合などを集め、水質調査の結果などを報告しました。 防衛省地方協力局 森田治男次長 「水質や人体の健康に影響を及ぼすレベルの量が環境に