宮崎駿氏も「美しいですね」と絶賛俳優の小泉孝太郎（46＝写真）が5月27日、都内で行われた「ジブリの立体造形物展」開会セレモニーに登壇した。【もっと読む】角川映画、ジブリ、ブルース・リーまで…「さよなら丸の内TOEI」の凄まじいミックス感小泉は「オー！ マイゴッド！ 私だけの神様、教えます」（日本テレビ系）で、今回、目玉の展示作品、「紅の豚」の主人公ポルコ・ロッソが乗る飛行艇サボイアS−21の製作現場を取材