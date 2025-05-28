½÷Í¥·§Ã«¿¿¼Â¡Ê65¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±ß·ÁÃ¦ÌÓ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£·§Ã«¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÈþÍÆ±¡¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î±ß·Á¥Ï¥²¤¬¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ¬ÄºÉô¤Î¤Ä¤à¤¸ÉÕ¶á¤Ë¾¯¤·¡¢È±¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ç»£¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤¤¤Ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤µ¤¨Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î±ß·Á¥Ï¥²¡£°¦¤ª¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Â³¤±¡¢¡Ö#¤¨¤ó