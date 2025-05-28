大谷が58・9発ペースだ(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月27日（日本時間28日）、敵地でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。相手先発の右腕タナー・バイビーから4回二死一塁の第3打席で3戦連発となる20号2ランを左翼席へ豪快に放り込んだ。【動画】大谷翔平が20号アーチ！逆方向へ豪快に運んだシーン大谷は5年連続6度目の20号で、松井秀喜の5度を抜いて日本人単独トップに立った。飛距離110.3メートル