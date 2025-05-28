米スポーツ専門局ＥＳＰＮ（電子版）は２７日（日本時間２８日）に５月時点のＭＶＰ、サイ・ヤング賞などのアワードを発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）はナ・リーグＭＶＰ部門で僅差の２位に入った。このランキングは同局のブラッドフォード・ドゥーリトル記者が開発したメジャー選手の評価システム「ＡＸＥ」（ｂＷＡＲ、ｆＷＡＲ、勝利確率、優勝確率など主要な評価の組み合わ）で算出した数値が元になっている。