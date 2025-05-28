ＭＬＢは２７日（日本時間２８日）に週間ＭＶＰ（１９〜２６日＝同２０〜２７日）を発表し、ナ・リーグはカブスの鈴木誠也外野手（３０）が受賞した。メジャー１年目の２０２２年４月以来２度目で、日本選手の受賞は今季初だ。鈴木は６試合で打率４割８分、３本塁打、１０打点を記録し、２５日（同２６日）時点で両リーグトップの４９打点を挙げていた。さらに１４本塁打はナ・リーグ５位タイ、長打率５割７分７厘は同３位、